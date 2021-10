(Di domenica 3 ottobre 2021) Nato in un laboratorio di Carrara, Bot-One può realizzare sculture alte fino a 4,5 metri. Ha lavorato per artisti di tutto il mondo, come Maurizio Cattelan, Jeff Koons, Zaha Hadid, Vanessa Beecroft, Barry X Ball e altri

Advertising

StraNotizie : Il robot scultore che veste i panni di Michelangelo - Claudio67159641 : RT @LaStampa: Il robot scultore che veste i panni di Michelangelo - LaStampa : Il robot scultore che veste i panni di Michelangelo -

Ultime Notizie dalla rete : robot scultore

La Repubblica

I nostrinon sono artisti, sono scultori. Chi pensa l'opera è un artista e gli artigiani lo aiutano, in alcuni casi queste due figure sono unite nella stessa persona, ma non sempre è così'. ...... Bagnatore, Cossali, Luca Mombello, Bergomi, oggi Almeoni, Giovanni Battista Mondini,... aziende altamente tecnologizzate, dove ie le giovani donne sostengono un cambiamento, in termini ...Robot che consegnano a domicilio, che aiutano nelle ricerche di soccorso là dove l'uomo fatica ad arrivare oppure che preparano coktail: è il futuro? No, il presente. E sono solo alcune delle invenzio ...Carrara. Giacomo Massari e Filippo Tincolini presentano a Torino il loro futuristico “Robotor”: «Ma non sostituirà mai gli artisti» ...