Forti piogge e allagamenti a Genova! Nubifragio a Termini Imerese (video) (Di domenica 3 ottobre 2021) Forti piogge e allagamenti a Genova! Nubifragio a Termini Imerese. Una struttura autorigenerante ha insistito per ore su Genova, con molte località che hanno visto oltre 150 mm di pioggia in poche ore. Ieri Forti precipitazioni e locali nubifragi in Sicilia Genova è nuovamente alle prese con Forti temporali innescati da una struttura autorigenerante che insiste dalla notte. In poche Leggi su periodicodaily (Di domenica 3 ottobre 2021). Una struttura autorigenerante ha insistito per ore su Genova, con molte località che hanno visto oltre 150 mm di pioggia in poche ore. Ieriprecipitazioni e locali nubifragi in Sicilia Genova è nuovamente alle prese contemporali innescati da una struttura autorigenerante che insiste dalla notte. In poche

Advertising

emergenzavvf : #Maltempo #Como, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 03.30 di stanotte a Blevio, in loc. Capovico, per l'esondazione, p… - emergenzavvf : #Maltempo #26settembre, nel pomeriggio piogge e forti raffiche di vento hanno interessato parte della #Toscana e de… - infoitinterno : Cronaca meteo DIRETTA: PIOGGE e TEMPORALI anche FORTI su alcune regioni, la situazione - ValerioG_82 : RT @ArpaPiemonte: Atteso domani un peggioramento del tempo marcato con forti piogge lunedì. Allerta gialla sul Piemonte sud orientale #mete… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #Maltempo in #Liguria. Forti #piogge e #temporali in corso nel territorio regionale, a #Genova allagato il #sottopasso di… -