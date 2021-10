Esports per anziani: in Giappone nasce il team per persone tra i 66 e i 73 anni (Di domenica 3 ottobre 2021) S2 Co ha appena lanciato la prima squadra di Esports professionista composta da soli giocatori anziani. La squadra sarà nota con il nome di Matagi Snipers e vedrà arruolati sia uomini che donne con una età compresa tra i 66 e i 73 anni. La squadra baserà la sua attività su competizioni e giochi di shooting e avrà la sua sede operativa in Giappone, precisamente nella prefettura di Akita. Questa non è stata una scelta casuale, il 38 % della popolazione totale di questa prefettura infatti ha una età superiore ai 65 anni. Sembrerebbe proprio il luogo perfetto per stabilire una squadra di Esports per anziani, soprattutto per avere seguito. Essendo questa a tutti gli effetti una realtà professionista il team prevede di partecipare a competizioni ... Leggi su esports247 (Di domenica 3 ottobre 2021) S2 Co ha appena lanciato la prima squadra diprofessionista composta da soli giocatori. La squadra sarà nota con il nome di Matagi Snipers e vedrà arruolati sia uomini che donne con una età compresa tra i 66 e i 73. La squadra baserà la sua attività su competizioni e giochi di shooting e avrà la sua sede operativa in, precisamente nella prefettura di Akita. Questa non è stata una scelta casuale, il 38 % della popolazione totale di questa prefettura infatti ha una età superiore ai 65. Sembrerebbe proprio il luogo perfetto per stabilire una squadra diper, soprattutto per avere seguito. Essendo questa a tutti gli effetti una realtà professionista ilprevede di partecipare a competizioni ...

