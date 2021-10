“Addio Daniel”. Il calcio piange il suo ‘capitano coraggioso’ sconfitto da un tumore al cervello. Aveva 28 anni (Di domenica 3 ottobre 2021) Una tragedia ha sconvolto in queste ore il mondo del calcio. Il 28enne Daniel Leone, ex portiere della Reggina, è morto per un tumore al cervello. Daniel era cresciuto calcisticamente nel club dello stretto e nel 2014 gli era stato diagnosticato il male. Era stato operato più volte, ha combattuto e provato a ripartire nella vita e nel calcio. Poi è stato costretto a dire Addio alla sua passione. Nella giornata di sabato 2 ottobre la triste notizia che ha sconvolto tutti a Reggio Calabria e non solo. Il ragazzo era originario di Piedimonte Matese, nel casertano, Aveva giocato anche con la maglia del Catanzaro. Sette anni fa era arrivata la pesantissima diagnosi, come una mazzata. All’inizio era comparso un forte mal di testa che non ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 ottobre 2021) Una tragedia ha sconvolto in queste ore il mondo del. Il 28enneLeone, ex portiere della Reggina, è morto per unalera cresciuto calcisticamente nel club dello stretto e nel 2014 gli era stato diagnosticato il male. Era stato operato più volte, ha combattuto e provato a ripartire nella vita e nel. Poi è stato costretto a direalla sua passione. Nella giornata di sabato 2 ottobre la triste notizia che ha sconvolto tutti a Reggio Calabria e non solo. Il ragazzo era originario di Piedimonte Matese, nel casertano,giocato anche con la maglia del Catanzaro. Settefa era arrivata la pesantissima diagnosi, come una mazzata. All’inizio era comparso un forte mal di testa che non ...

Advertising

DiMarzio : Addio a Daniel #Leone. Il mondo del calcio in lutto per l’ex portiere del #Catanzaro - citynowit : Addio all'ex calciatore amaranto - m_freda21 : RT @DiMarzio: Addio a Daniel #Leone. Il mondo del calcio in lutto per l’ex portiere del #Catanzaro - GGhittoni : RT @DiMarzio: Addio a Daniel #Leone. Il mondo del calcio in lutto per l’ex portiere del #Catanzaro - Czinforma : -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Daniel Calcio, morto Daniel Leone: l'ex portiere aveva solo 28 anni Un altro lungo stop che gli fece meditare l'addio definitivo al calcio. Altri giri di chemioterapie per cercare di eviatre il peggio, percé in fondo Daniel nutriva ancora una piccola speranza di ...

Addio all'ex giocatore del Catanzaro Daniel Leone. Aveva 28 anni Lutto nel morto del calcio anche di quello giallorosso. E' scomparso all'età di 28 anni Daniel Leone, secondo portiere della stagione 2016/2017. Leone, casertano di nascita, cresciuto nel settore giovanile della Reggina già nei primissimi anni di attività, esattamente nel 2014, era stato ...

Addio all’ex giocatore del Catanzaro Daniel Leone. Aveva 28 anni CatanzaroInforma Tragedia in Campania: Daniel muore a 28 anni, addio al portiere fermato da un tumore al cervello Lutto a Napoli e nel mondo del calcio: è morto il giovane portiere Daniel Leone. Aveva solo 28 anni l’estremo difensore originario di Napoli, ritiratosi dal calcio giocato quattro anni fa a causa di ...

Muore a 28 anni il portiere Daniel Leone, ex Torres: aveva un tumore al cervello Da sette anni conduceva la battaglia contro un tumore al cervello. Sabato notte il portiere Daniel Leone è morto. A soli 28 anni. Originario di Piedimonte Matese, un comune del Casertano, Leone ha gio ...

Un altro lungo stop che gli fece meditare l'definitivo al calcio. Altri giri di chemioterapie per cercare di eviatre il peggio, percé in fondonutriva ancora una piccola speranza di ...Lutto nel morto del calcio anche di quello giallorosso. E' scomparso all'età di 28 anniLeone, secondo portiere della stagione 2016/2017. Leone, casertano di nascita, cresciuto nel settore giovanile della Reggina già nei primissimi anni di attività, esattamente nel 2014, era stato ...Lutto a Napoli e nel mondo del calcio: è morto il giovane portiere Daniel Leone. Aveva solo 28 anni l’estremo difensore originario di Napoli, ritiratosi dal calcio giocato quattro anni fa a causa di ...Da sette anni conduceva la battaglia contro un tumore al cervello. Sabato notte il portiere Daniel Leone è morto. A soli 28 anni. Originario di Piedimonte Matese, un comune del Casertano, Leone ha gio ...