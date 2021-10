Tu Si Que Vales 2021: Lazuz Company (video e gallery) (Di sabato 2 ottobre 2021) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2021 di stasera, 2 ottobre 2021, abbiamo potuto vedere anche i Lazuz Company, un duo di giocolieri che ha unito giocoleria e acrobazia, bravura e simpatia. Mentre uno lanciava i birilli, l’altro gli si arrampicava addosso. Anche Mammucari ha voluto provare a fine esibizione… L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il numero ha convinto sia la giuria, che il pubblico, superando il turno. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione dei Lazuz Company nella puntata di Tu Si Que Vales 2021 di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 2 ottobre 2021) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 2 ottobre, abbiamo potuto vedere anche i, un duo di giocolieri che ha unito giocoleria e acrobazia, bravura e simpatia. Mentre uno lanciava i birilli, l’altro gli si arrampicava addosso. Anche Mammucari ha voluto provare a fine esibizione… L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Il numero ha convinto sia la giuria, che il pubblico, superando il turno. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione deinella puntata di Tu Si Quedi ...

