“Raiola ha fatto un errore” | l’ex Juventus netto su Donnarumma

L'affare Donnarumma è stato tra i più chiacchierati dell'estate, eppure il portiere poteva andare alla Juventus e non al Psg. Il trasferimento di Gianluigi Donnarumma al Psg è stato molto discusso ed ha portato a diverse polemiche in estate. L'estremo difensore ha lasciato il Milan svincolandosi a parametro zero ed ha firmato un mega contratto

