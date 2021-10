MotoGP, Valentino Rossi cade nel Q1: il Dottore partirà penultimo, gara difficile in vista (Di sabato 2 ottobre 2021) Valentino Rossi prosegue il suo momento complicato anche al termine delle qualifiche del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2021. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il “Dottore” ha chiuso il suo sabato già nella Q1, e nel modo peggiore, ovvero finendo nella ghiaia della pista texana. Per il nove volte campione del mondo il cronometro ha prodotto un 2:04.699 a 1.1 secondi dal passaggio alla Q2. Un risultato davvero mesto, che lo collocherà nella ventesima casella della griglia, con il solo Danilo Petrucci alle sua spalle. In poche parole, il finale di carriera del portacolori del team Yamaha Petronas prosegue in maniera quanto mai negativa. Il feeling con la sua M1 è lontano anni luce da un andamento sufficiente e il senso di frustrazione di ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021)prosegue il suo momento complicato anche al termine delle qualifiche del Gran Premio delle Americhe, quindicesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2021. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, il “” ha chiuso il suo sabato già nella Q1, e nel modo peggiore, ovvero finendo nella ghiaia della pista texana. Per il nove volte campione del mondo il cronometro ha prodotto un 2:04.699 a 1.1 secondi dal passaggio alla Q2. Un risultato davvero mesto, che lo collocherà nella ventesima casella della griglia, con il solo Danilo Petrucci alle sua spalle. In poche parole, il finale di carriera del portacolori del team Yamaha Petronas prosegue in maniera quanto mai negativa. Il feeling con la sua M1 è lontano anni luce da un andamento sufficiente e il senso di frustrazione di ...

