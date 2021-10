Milano, in migliaia al corteo No Green pass: insulti contro Draghi e Mattarella. Cori a supporto della vicequestora Schilirò – Video e foto (Di sabato 2 ottobre 2021) Undicesimo sabato di protesta contro il Green pass a Milano. Almeno 4 mila persone hanno attraversato il centro del capoluogo lombardo per protestare contro l’introduzione dell’obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro dal prossimo 15 ottobre. I manifestanti, scortati dalle forze dell’ordine, si sono trovati dapprima in piazza Fontana, per poi procedere in corso Vittorio Emanuele, piazza San Babila, Porta Venezia (dove si sono registrati alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine), corso Buenos Aires, per concludere la propria protesta dinanzi alla Stazione Centrale. In capo al corteo i manifestanti avanzavano imbracciando uno striscione con scritto «Educare alla libertà». ANSA/MATTEO CORNER corteo No Green ... Leggi su open.online (Di sabato 2 ottobre 2021) Undicesimo sabato di protestail. Almeno 4 mila persone hanno attraversato il centro del capoluogo lombardo per protestarel’introduzione dell’obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro dal prossimo 15 ottobre. I manifestanti, scortati dalle forze dell’ordine, si sono trovati dapprima in piazza Fontana, per poi procedere in corso Vittorio Emanuele, piazza San Babila, Porta Venezia (dove si sono registrati alcuni momenti di tensione con le forze dell’ordine), corso Buenos Aires, per concludere la propria protesta dinanzi alla Stazione Centrale. In capo ali manifestanti avanzavano imbracciando uno striscione con scritto «Educare alla libertà». ANSA/MATTEO CORNERNo...

