Handanovic abbatte Defrel, niente rosso né Var. Sassuolo su tutte le furie – FOTO (Di sabato 2 ottobre 2021) Handanovic non è stato espulso nella sfida Sassuoo-Inter per fallo netto su Defrel, non interviene nemmeno il Var. Il Sassuolo va su tutte le furie pera mancata espulsione di Handanovic che sul finire del primo tempo travolge Defrel lanciato in porta, nemmeno il Var ha deciso di richiamare il direttore di gara. Secondo l’arbitro Pairetto Handanovic non andava espulso per il fallo su Defrel. Eppure il tocco della gamba del portiere nerazzurro su quella dellattacca neroverde sembrava netto. Nemmeno il Var Nasca decide di intervenire. In quel momento il Sassuolo era anche in vantaggio 1-0 e sarebbe stato in vantaggio anche di un uomo se Handanovic fosse stato espulso. Alla fine i nerazzurri nel secondo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 2 ottobre 2021)non è stato espulso nella sfida Sassuoo-Inter per fallo netto su, non interviene nemmeno il Var. Ilva sulepera mancata espulsione diche sul finire del primo tempo travolgelanciato in porta, nemmeno il Var ha deciso di richiamare il direttore di gara. Secondo l’arbitro Pairettonon andava espulso per il fallo su. Eppure il tocco della gamba del portiere nerazzurro su quella dellattacca neroverde sembrava netto. Nemmeno il Var Nasca decide di intervenire. In quel momento ilera anche in vantaggio 1-0 e sarebbe stato in vantaggio anche di un uomo sefosse stato espulso. Alla fine i nerazzurri nel secondo ...

Advertising

ChristianConte_ : @mar_bor11 @lorepregliasco @LucaMarelli72 Perché sono due situazioni diverse. Consigli abbatte con il corpo Dzeko o… - claudiospqr : Cioè, questo su #Dzeko è rigore, con Consigli che si impossessa del pallone, mentre quello di #Handanovic ,che va a… - putipo : Marchigiani su Sky se sta a concentra sulla gomitata (che c’è) e non sul fatto che Handanovic alzi volontariamente… - putipo : Con il piede sinistro Handanovic lo abbatte. Come fa a non esse espulsione questa lo sa solo Pairetto. Che n’è scar… -