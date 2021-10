Costa Crociere si rinnova tra escursioni, piatti stellati e impegno per la sostenibilità (Di sabato 2 ottobre 2021) Grandi novità in casa Costa Crociere: la compagnia italiana ha annunciato di aver ridisegnato la sua offerta con nuove proposte, basate “sull’esplorazione delle destinazioni tramite esperienze uniche, a bordo come a terra”. Tre gli elementi principali su cui la compagnia ha lavorato: gastronomia, escursioni e sostenibilità. Tutti, come spiega una nota della società, “comunicati attraverso una nuova visual identity e in linea con il ‘Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo’, il decalogo che riassume l’impegno di Costa Crociere per crescere insieme alle comunità locali e promuovere un viaggio attento e responsabile”. Leggi su tg24.sky (Di sabato 2 ottobre 2021) Grandi novità in casa: la compagnia italiana ha annunciato di aver ridisegnato la sua offerta con nuove proposte, basate “sull’esplorazione delle destinazioni tramite esperienze uniche, a bordo come a terra”. Tre gli elementi principali su cui la compagnia ha lavorato: gastronomia,. Tutti, come spiega una nota della società, “comunicati attraverso una nuova visual identity e in linea con il ‘Manifesto per un turismo di valore, sostenibile e inclusivo’, il decalogo che riassume l’diper crescere insieme alle comunità locali e promuovere un viaggio attento e responsabile”.

Ultime Notizie dalla rete : Costa Crociere Costa cambia logo: "Diventiamo la compagnia delle crociere sostenibili" Genova " " Abbiamo 70 anni di storia nel settore delle crociere: ora è il momento di aprire un nuovo capitolo". Mario Zanetti , direttore generale di Costa Crociere, ha il tono solenne e in effetti per la compagnia è una giornata storica. La "C" di Costa cambia, diventa più moderna e in linea con il nuovo posizionamento del marchio. "Guardiamo alle ...

Costa Crociere si rinnova: sostenibilità, nuove escursioni e piatti a firma di tre chef stellati Così si rinnova Costa Crociere , pronta a presentare al mondo un nuovo modo di viaggiare

Costa Crociere cambia logo e si allea a National Geographic Expeditions The MediTelegraph Costa Crociere cambia logo e si allea a National Geographic Expeditions L’obiettivo è tornare ai numeri del periodo pre pandemia: “In questo momento così importante per la ripresa del turismo abbiamo voluto riscrivere il futuro delle crociere, in chiave più responsabile e ...

Crociere: con Costa gastronomia dei luoghi e tour 'speciali' La scoperta dei luoghi e del cibo per un viaggio sostenibile che proietti nel futuro e che sia inclusivo: sono questi gli obiettivi di Costa Crociere che dopo il covid si rilancia con un manifesto di ...

