Allegri si riprende la Juventus, la rimonta scudetto può nascere ancora dal derby col Toro (Di sabato 2 ottobre 2021) La Juve è tornata. La Juve di Allegri 1.0 s’intende, quella che era mancata nelle prime partite e che adesso sembra invece manifestarsi pienamente anche nel derby contro il Torino. Una squadra che c’aveva abituato a vincere sul filo dell’equilibrio, a non crogiolarsi nel nome di un presunto bel gioco, preferendo piuttosto la linea ben più solida di una concretezza e di un difensivismo che alla lunga portano i risultati. Che piaccia o no, quella che con un gol di Locatelli all’88’ piega i granata è una Juventus parente prossima di quella che fino al 2019 vinceva cinque campionati di fila col tecnico livornese. Partite rognose, giocate alla pari anche se contro avversarie di minor livello, risolte da una giocata, da un guizzo, da uno status vincente. Quello che dopo Sarri e Pirlo ora la Vecchia Signora vuole ritrovare, e che per ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) La Juve è tornata. La Juve di1.0 s’intende, quella che era mancata nelle prime partite e che adesso sembra invece manifestarsi pienamente anche nelcontro il Torino. Una squadra che c’aveva abituato a vincere sul filo dell’equilibrio, a non crogiolarsi nel nome di un presunto bel gioco, preferendo piuttosto la linea ben più solida di una concretezza e di un difensivismo che alla lunga portano i risultati. Che piaccia o no, quella che con un gol di Locatelli all’88’ piega i granata è unaparente prossima di quella che fino al 2019 vinceva cinque campionati di fila col tecnico livornese. Partite rognose, giocate alla pari anche se contro avversarie di minor livello, risolte da una giocata, da un guizzo, da uno status vincente. Quello che dopo Sarri e Pirlo ora la Vecchia Signora vuole ritrovare, e che per ...

