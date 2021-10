Un’app per smartphone segnala l’arrivo di un terremoto (Di venerdì 1 ottobre 2021) Foto: Earthquake NetworkImmaginate di trovare, un giorno, tra una notifica di un messaggio e una mail, un avviso sul vostro smartphone di un imminente terremoto, che consiglia di mettervi al sicuro. Funzionerebbe? Pare di sì: un gruppo di ricercatori coordinati dall’Università degli studi di Bergamo ha dimostrato per la prima volta l’efficacia del rilevamento in tempo reale di terremoti tramite reti smartphone, attraverso l’app di Earthquake Network, un progetto di citizen science avviato nel 2013. Grazie ai dati raccolti, tra cui quelli della sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso del 2016 e 2017, è stato possibile inviare agli utenti messaggi di preallerta compresi tra 5 e 50 secondi prima dell’arrivo dell’onda sismica dei terremoti più forti. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Seismological ... Leggi su wired (Di venerdì 1 ottobre 2021) Foto: Earthquake NetworkImmaginate di trovare, un giorno, tra una notifica di un messaggio e una mail, un avviso sul vostrodi un imminente, che consiglia di mettervi al sicuro. Funzionerebbe? Pare di sì: un gruppo di ricercatori coordinati dall’Università degli studi di Bergamo ha dimostrato per la prima volta l’efficacia del rilevamento in tempo reale di terremoti tramite reti, attraverso l’app di Earthquake Network, un progetto di citizen science avviato nel 2013. Grazie ai dati raccolti, tra cui quelli della sequenza sismica Amatrice-Norcia-Visso del 2016 e 2017, è stato possibile inviare agli utenti messaggi di preallerta compresi tra 5 e 50 secondi prima deldell’onda sismica dei terremoti più forti. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Seismological ...

