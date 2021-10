Traffico Roma del 01-10-2021 ore 10:00 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo pesca il momento abbiamo rallentamenti e code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna per Traffico tra la Prenestina e la Tiburtina e tra Laurentina e l’abbia mentre si sta in coda sulla carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria per lavori tra la Bufalotta e la Tiburtina per Traffico ed ancora tra il video per la Roma Napoli e l’abbia per un incidente code poi sul tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est per Traffico dall’uscita Fiorentini code per entrare in città sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria dallo svincolo per Fidene all’aeroporto dell’Urbe e sulla via Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio rallentamenti anche in tangenziale est e tra la Nomentana e la Salaria verso ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo pesca il momento abbiamo rallentamenti e code a tratti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna pertra la Prenestina e la Tiburtina e tra Laurentina e l’abbia mentre si sta in coda sulla carreggiata interna tra la Cassia bis e la Salaria per lavori tra la Bufalotta e la Tiburtina pered ancora tra il video per laNapoli e l’abbia per un incidente code poi sul tratto Urbano della A24 in direzione della tangenziale est perdall’uscita Fiorentini code per entrare in città sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti sulla Salaria dallo svincolo per Fidene all’aeroporto dell’Urbe e sulla via Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio rallentamenti anche in tangenziale est e tra la Nomentana e la Salaria verso ...

