Torna il power dressing? (Di venerdì 1 ottobre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Kate Middleton è volata in Irlanda del Nord con il principe William. Una visita “ufficiale” di cortesia, per conto della regina Elisabetta. Con un obiettivo preciso: far desistere la nazione da un referendum anti Brexit. Kate e William, insomma, hanno interpretato un po’ il ruolo degli “ambasciatori”. I due sono stati ricevuti all’Università dell’Ulster dove hanno trascorso una giornata tra gli studenti. Tra bevute di birra, scambi di rugby e prove di coraggio: Kate in particolare ha preso in mano una tarantola. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 ottobre 2021) I royal look del 2021 guarda le foto Kate Middleton è volata in Irlanda del Nord con il principe William. Una visita “ufficiale” di cortesia, per conto della regina Elisabetta. Con un obiettivo preciso: far desistere la nazione da un referendum anti Brexit. Kate e William, insomma, hanno interpretato un po’ il ruolo degli “ambasciatori”. I due sono stati ricevuti all’Università dell’Ulster dove hanno trascorso una giornata tra gli studenti. Tra bevute di birra, scambi di rugby e prove di coraggio: Kate in particolare ha preso in mano una tarantola. Leggi anche ...

Advertising

_emmeci_ : Non so se vi rendete conto ma gli unici eventi che hanno smosso qualcosa li dobbiamo ad Aldo. - Va via: scatta la c… -