Star in the star : ma dove sono le star? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ma si può davvero mandare in onda un programma, nel quale vengono annunciate delle leggende dentro alle leggende ( parole di Ilary Blasi non nostre) e poi arrivare allo svelamento e vedere Daniela Martani uscire dalla maschera di Madonna? Siamo davvero alla frutta. E il flop di star in the star è più che meritato. Non serve l'allegria di Ilary Blasi che può dare slancio a uno show; il grandissimo lavoro di Tommassini che ha dimostrato ancora una volta di essere un numero 1 nel suo lavoro, salvando forse il programma dalla catastrofe. E non serve neppure minacciare di denunciare chi ha prodotto il programma se poi dalla maschera di Madonna fai uscire Daniele Martani, a stenti riconosciuta dai tre giurati ( probabilmente Marcella Bella, a giudicare dalla sua faccia non sapeva neppure chi ...

