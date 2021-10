Stadia Premiere Edition torna gratis acquistando un gioco da 59 euro (Di venerdì 1 ottobre 2021) torna la grande offerta di Google per provare il servizio di gioco in streaming: acquistando o preordinando un gioco con valore pari o superiore a 59.99 euro su Stadia, si riceveranno gratis controller e un Chromecast Ultra.... Leggi su dday (Di venerdì 1 ottobre 2021)la grande offerta di Google per provare il servizio diin streaming:o preordinando uncon valore pari o superiore a 59.99su, si riceverannocontroller e un Chromecast Ultra....

