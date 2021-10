Sebastião Salgado: a Roma apre la mostra più importante, «Amazônia» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sebastião Salgado: basta solo il nome, vero, per dirci che, sì, bisogna proprio andare a vedere la sua incredibile Amazônia? Vi anticipiamo nella gallery più di una dozzina degli scatti del grande fotografo brasiliano, una selezione di quelli esposti dal 1 ottobre al 13 febbraio al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, unica tappa italiana del progetto Amazônia che, in collaborazione con Contrasto, farà il giro del mondo (Londra, san Paolo, Avignone, Rio de Janeiro). Leggi su vanityfair (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sebastião Salgado: basta solo il nome, vero, per dirci che, sì, bisogna proprio andare a vedere la sua incredibile Amazônia? Vi anticipiamo nella gallery più di una dozzina degli scatti del grande fotografo brasiliano, una selezione di quelli esposti dal 1 ottobre al 13 febbraio al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, unica tappa italiana del progetto Amazônia che, in collaborazione con Contrasto, farà il giro del mondo (Londra, san Paolo, Avignone, Rio de Janeiro).

Advertising

Mosange : RT @Tg3web: Oltre 200 scatti del grande fotografo Sebastiao Salgado in mostra al museo Maxxi di Roma per raccontare l'Amazzonia. Immagini s… - mr_marceloreal : RT @Museo_MAXXI: «Queste immagini vogliono essere la testimonianza di ciò che resta di questo patrimonio immenso, che rischia di scomparire… - stedn3 : RT @Museo_MAXXI: Oltre 200 immagini, nella mostra a cura di Lélia Wanick Salgado, raccontano il viaggio di #SebastiãoSalgado in #amazonia;… - GioMelandri : RT @Museo_MAXXI: Oltre 200 immagini, nella mostra a cura di Lélia Wanick Salgado, raccontano il viaggio di #SebastiãoSalgado in #amazonia;… - tg2rai : I tesori minacciati dell'Amazzonia immortalati dall'obiettivo di Sebastiao Salgado, uno dei più grandi fotografi c… -