Napoli | ma quando vuoi crescere?

Il Napoli di Spalletti parte benissimo in campionato e stenta a decollare in Europa. Problema strutturale o di semplice mentalità? I problemi del Napoli sono sempre stati sotto gli occhi di tutti. Luciano Spalletti, seppur partendo al meglio in campionato, sembra non aver ancora trovato la quadratura del cerchi,o e gli azzurri stentano a decollare in Europa. Nella gara di ieri sera contro lo Spartak Mosca le evidenti carenze dei partenopei sono state messe in luce a seguito di una prestazione decisamente poco entusiasmante. Nonostante la bella rete in partenza di Elmas, la qualità di gioco espressa dal Napoli in campionato non è mai riuscita a venir fuori. Problema strutturale Si sa, la squadra non è mai stata completa. Nonostante l'arrivo del brillante colpo di mercato Anguissa, che pure è riuscito a mettere una ...

