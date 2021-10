Diritto al benessere, serve una politica riformista (Di venerdì 1 ottobre 2021) La politica, etimologicamente, è definibile quale scienza e arte del governare la pòlis. L’arte del buon governo deve essere in grado di occuparsi del benessere dei suoi cittadini, della loro salute psico-fisica. Questo è oggi forse ancor più importante che in passato, perché la pandemia ha messo a nudo diverse vulnerabilità, con particolare riferimento ad alcune categorie di cittadini: donne, giovani, anziani, persone con disabilità. L’epidemia ha amplificato diseguaglianze che già erano presenti nel nostro tessuto sociale e, al tempo stesso, ne ha prodotte di nuove. L’emergenza ha rivelato profili di debolezza del nostro sistema di welfare, che negli ultimi anni – specie in alcune realtà del territorio nazionale – si è orientato sempre più verso la privatizzazione della cura, privilegiando le realtà ospedaliere e trascurando i servizi di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 1 ottobre 2021) La, etimologicamente, è definibile quale scienza e arte del governare la pòlis. L’arte del buon governo deve essere in grado di occuparsi deldei suoi cittadini, della loro salute psico-fisica. Questo è oggi forse ancor più importante che in passato, perché la pandemia ha messo a nudo diverse vulnerabilità, con particolare riferimento ad alcune categorie di cittadini: donne, giovani, anziani, persone con disabilità. L’epidemia ha amplificato diseguaglianze che già erano presenti nel nostro tessuto sociale e, al tempo stesso, ne ha prodotte di nuove. L’emergenza ha rivelato profili di debolezza del nostro sistema di welfare, che negli ultimi anni – specie in alcune realtà del territorio nazionale – si è orientato sempre più verso la privatizzazione della cura, privilegiando le realtà ospedaliere e trascurando i servizi di ...

