Clima | migliaia di persone a Milano al corteo di Fridays for future | le immagini dall’alto

È partito da piazza Cairoli a Milano il corteo di Students' Strike For future, la manifestazione indetta dal movimento Friday For future a chiusura di Youth4Climate, la kermesse della PreCop26 che si è tenuta nel capoluogo lombardo. Da Cairoli i manifestanti si dirigeranno verso Piazza Affari, occupata stanotte con tende e sacchi a pelo, toccando Conciliazione e seguendo via Monte Rosa: a Piazzale Lotto si dirigeranno verso Piazzale Damiano Chiesa dove è montato il palco per gli interventi. Al corteo sono attese le attiviste del Clima Greta Thunberg e Vanessa Nakate

