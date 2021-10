Casa, la stangata è più vicina. Ecco i pericoli della riforma (Di venerdì 1 ottobre 2021) Preoccupano i parametri delle rendite e le nuove classi. Tajani (Fi): "L'impianto non aumenti la pressione" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Preoccupano i parametri delle rendite e le nuove classi. Tajani (Fi): "L'impianto non aumenti la pressione"

Ultime Notizie dalla rete : Casa stangata Casa, la stangata è più vicina. Ecco i pericoli della riforma ... A/8 e A/9) in caso di riclassamento, ma si potrebbe restare vittime di una "stangata" sulla seconda casa. Per restare in ambito leccese, un riclassamento dei Comuni costieri del Salento (che sta ...

RIFORMA CATASTO/ Il rischio patrimoniale che Draghi deve ancora fugare Questa affermazione ha poco contenuto poiché non versa le imposte sulla casa solo chi ... RIFORMA CATASTO/ Il rischio stangata (via Imu) che non c'entra con l'Europa La riforma del catasto viene ...

Casa, la stangata è più vicina. Ecco i pericoli della riforma ilGiornale.it Bollette luce e gas, aumenti da oggi: quanto si pagherà Bollette di luce e gas, aumenti al via. Scattano infatti le maggiorazioni previste nel quarto trimestre che peseranno sulle tasche degli italiani a partire da oggi. Si arriva così al +14,4% per l'uten ...

Casa, la stangata è più vicina. Ecco i pericoli della riforma Preoccupano i parametri delle rendite e le nuove classi. Tajani (Fi): "L'impianto non aumenti la pressione" Mario Draghi ha scoperchiato il vaso di Pandora. Il sostanziale via libera alla revisione de ...

