Bonus doccia e rubinetti | come funziona e chi può richiederlo

(Teleborsa) – Dopo lo stop, taglia il traguardo il Bonus idrico, previsto dalla legge di bilancio 2021. Il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha firmato il decreto attuativo che definisce beneficiari e criteri di ammissione. Il contributo, pensato per ridurre gli sprechi d'acqua, potrà essere richiesto una volta e per un solo edificio sui lavori di efficientamento idrico. Spetta a proprietari o coloro i quali siano in possesso di un titolo equipollente su immobili già esistenti. In particolare, gli interventi finanziabili riguardano la sostituzione dei servizi igienici e di rubinetteria con apparecchi innovativi adatti, come detto, a contenere lo spreco d'acqua. L'incentivo è riconosciuto nel limite massimo di mille euro per ogni beneficiario che certificherà, con fatture e ricevute, di aver sostenuto queste spese dal primo ...

