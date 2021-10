Anatomia di un disastro | così è affondato il Monte dei Paschi

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Ildeiè in crisi da vent'anni. E la sua problematica è un fardello per una città, Siena, la cui economia è fortemente legata alla banca

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Anatomia disastro

ilGiornale.it

Non si può pensare a Siena senza pensare al Monte . Tanto che a lungo nella città si diceva che la popolazione si divideva in tre parti: coloro che lavoravano a Monte dei Paschi di Siena, coloro che ...In effetti, ci sono fonti che documentano questo, tanto che nella zona si creò una sorta ... Uno è appunto l'ossario, che sembra quasi un trattato diper la gran varietà di pezzi di ...Il Monte dei Paschi è in crisi da vent'anni. E la sua problematica è un fardello per una città, Siena, la cui economia è fortemente legata alla banca ...CATANIA - È l'11 aprile del 2021, allo stadio "Angelo Massimino" il Catania di Francesco Baldini affronta il Potenza in un funambolico match di fine ...