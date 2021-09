Un uomo di 31 anni è stato ucciso da un killer solitari a Bari (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Agguato a colpi di arma da fuoco, ieri sera, sul lungomare di San Girolamo a Bari: la vittima è il 31enne Ivan Lopez, con precedenti per rapina, morto dopo il trasporto in ospedale. Si trovava su un monopattino quando, intorno alle 22, è stato ucciso. A sparare - secondo le prime ricostruzioni - sarebbe stato un uomo, giunto a bordo di un'auto e poi fuggito con la stessa macchina. L'indagine è affidata ai carabinieri e coordinata dalla pm antimafia Bruna Manganelli. Leggi su agi (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Agguato a colpi di arma da fuoco, ieri sera, sul lungomare di San Girolamo a: la vittima è il 31enne Ivan Lopez, con precedenti per rapina, morto dopo il trasporto in ospedale. Si trovava su un monopattino quando, intorno alle 22, è. A sparare - secondo le prime ricostruzioni - sarebbeun, giunto a bordo di un'auto e poi fuggito con la stessa macchina. L'indagine è affidata ai carabinieri e coordinata dalla pm antimafia Bruna Manganelli.

