Tommaso Zorzi: torna la pace con Francesco Oppini? (Di giovedì 30 settembre 2021) Lo scorso anno l'amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini aveva fatto sognare il pubblico della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Oggi, però, i due sembrano davvero distanti, anche a causa di vari scontri avuti sui social. Un like delle ultime ore, però, ha riportato la speranza tra i fan della coppia di amici. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti lo scorso anno al Grande Fratello Vip e sin da subito hanno legato moltissimo! La loro grande amicizia ha fatto sognare il pubblico del reality e qualcuno dei telespettatori ha anche sperato che i due finissero per dare vita ad una relazione. Dopo la vittoria di Tommaso i due hanno continuato a frequentarsi ma, ad un certo punto, qualcosa tra i due si è rotto e ...

