Star in the Star 30 settembre | Pino Daniele canta Yes I Know My Way gallery e video

Nella terza puntata di Star in the Star, di questa sera, 30 settembre 2021, in onda su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, abbiamo rivisto sul palco anche Pino Daniele, che stasera ha proposto il brano Yes I Know My Way. Non si trattava, chiaramente, della vera Star, ma di un/una concorrente misterioso/a, appartenente al mondo dello spettacolo, ma non rivelato/a. Nei primi secondi di esibizione ha cantato in playback, mentre in seguito la sua voce originale si è rivelata. Anche questa sera un'esibizione ottima, con voce molto somigliante all'originale. A tratti però si è sentito anche il timbro reale della celebrity che si nasconde sotto al trucco: che sia Sal Da Vinci, come si dice in rete?

