Spalletti: "Manca un rosso per loro, ma non sono triste per un motivo" (Di giovedì 30 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro lo Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato: "Abbiamo iniziato bene, potevamo fare il 2-0 ma non siamo riusciti a concretizzare. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, che è da espulsione, e da lì abbiamo fatto un pochino di fatica. A fine primo tempo ho cambiato un pochino di situazioni, poi c'è stato anche l'episodio di Manolas (fallo di Promes, ndr) che era da espulsione come quello di Mario Rui. Noi abbiamo perso ordine e loro sono stati bravi a costruire il vantaggio con i loro esterni". "Il finale di gara? Quando sono rimasti anche loro in dieci uomini pensavo potessimo far meglio, invece abbiamo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro lo Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato: "Abbiamo iniziato bene, potevamo fare il 2-0 ma non siamo riusciti a concretizzare. Poi c'è stato l'episodio dell'espulsione, che è da espulsione, e da lì abbiamo fatto un pochino di fatica. A fine primo tempo ho cambiato un pochino di situazioni, poi c'è stato anche l'episodio di Manolas (fallo di Promes, ndr) che era da espulsione come quello di Mario Rui. Noi abbiamo perso ordine estati bravi a costruire il vantaggio con iesterni". "Il finale di gara? Quandorimasti anchein dieci uomini pensavo potessimo far meglio, invece abbiamo ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Spalletti in conferenza: “Troppo disordine, rosso a Mario Rui c’era ma ne manca uno per loro”… - gilnar76 : Spalletti: 'Manca un rosso per loro, ma non sono triste per un motivo' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Spalletti: 'Manca un rosso per loro, ma non sono triste per un motivo' - tuttonapoli : LIVE - Napoli, Spalletti in conferenza: 'Troppo disordine, rosso a Mario Rui c'era ma ne manca uno per loro' - stefanodalconzo : @Chiariello_CS dottore ora spalletti dice che manca il terzino.... Mi ricordo quando in una conferenza stampa ad ag… -