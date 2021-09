Sono 772 le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all' Inail nei primi 8 mesi del 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sono 772

In diminuzione le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail fino ad ora nel 2021: entro il mese di agostostate, 51 in meno rispetto alle 823 registrate nei primi otto mesi del 2020 ( - 6,2%). Il confronto tra il 2020 e il 2021, richiede però cautela, in quanto i dati delle denunce mortali degli ...... l'8,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 mentre quelle con esito mortalestate, 51 in meno rispetto alle 823 registrate nei primi otto mesi del 2020 ( - 6,2%). Lo rende noto l'...Nonostante tutto i contagi mortali da Covid non sono stati ancora conteggiati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.(Teleborsa) - Nei primi otto mesi del 2021 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail sono state 349.449, l'8,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2020 mentre quelle con ...