Sampdoria | Thorsby | «Volevo smettere con il calcio | ma poi…»

Morten Thorbsby racconta un aneddoto in cui spiega come è nata la sua causa per l'ambiente. Il calciatore spiega come, ai tempi dell'Heerenveen, fosse disposto a sacrificare anche la sua carriera. Le parole del centrocampista della Sampdoria al media norvegese Dagens Naeringsliv. «Il mio impegno per l'ambiente è iniziato seriamente nel 2014, anno in cui ho ottenuto un contratto con l'Heerenveen. Ho provato un senso di disagio e di inquietudine quando mi sono reso conto di quanto sia enorme questo problema e quali potrebbero essere le conseguenze nel caso peggiore. Ho sentito la sensazione che i problemi ambientali non vengono presi sul serio, e ho sviluppato una forma di ansia climatica. Ho poi anche iniziato a pensare di ...

Sampdoria, per la sostenibilità si deve vendere: cessioni a gennaio? I nomi più caldi, in ottica ceesione, sono quelli di Thorsby e Damsgaarad . Il bilancio 2020, giova ricordarlo, era stato chiuso con quasi 15 milioni di euro di passivo, con la Sampdoria che aveva ...

Sampdoria, Ferrero motiva i suoi: “Potete battere tutti” Massimo Ferrero, il presidente della Sampdoria, ha voluto motivare i giocatori e lo staff prima della sfida contro l'Udinese ...

