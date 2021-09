Rissa in strada nel Milanese: giovane di 22 anni perde la vita, grave un altro minorenne (Di giovedì 30 settembre 2021) Un 22enne è morto dopo essere rimasto ferito al torace da un'arma da taglio durante una Rissa tra due gruppi di giovani scoppiata in strada a Pessano con Bornago, nel Milanese. L'allarme è scattato ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 settembre 2021) Un 22enne è morto dopo essere rimasto ferito al torace da un'arma da taglio durante unatra due gruppi di giovani scoppiata ina Pessano con Bornago, nel. L'allarme è scattato ...

Advertising

splendente55 : Rissa in strada nel Milanese: 21enne muore accoltellato - zazoomblog : Pessano con Bornago rissa a sprangate in strada: morto 22enne grave un 16enne - #Pessano #Bornago #rissa… - EsuleMazzini : Siamo alla barbarie Rissa in strada nel Milanese: 21enne muore accoltellato - Raffael74738563 : RT @Capezzone: +++Supersintesi+++ Il cdx dopo il voto ha due possibilità: -rissa condominiale e resa dei conti (colpa mia, colpa tua, colpa… - SoccorsiG : -