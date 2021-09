(Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) – Nel progetto di riforma del comparto dei giochi è necessario “uniformare la. Non ci può essere una regione che decide per se stessa” così da evitare “distorsioni nella concorrenza”. Unache vista l’evoluzione delle tecnologia “va aggiornata” ai tempi attuali. E poi il contrasto al gioco illegale online “attraverso l’istituzione di una task force”. Sono alcune delle proposte avanzate da Dario, direttore generale dell’Istituto, in apertura dei lavori del convegno ‘Gioco legale: la necessità di riordino – Proposte per una riforma organica del settore’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lifestyleblogit : Peirone (Ist. Friedman): 'Il gioco è un'attività economica come altre, servono contributi' - - lifestyleblogit : Peirone (Ist. Friedman): 'Serve normativa a livello nazionale' - - TV7Benevento : Peirone (Ist. Friedman): 'Serve normativa a livello nazionale'... - italiaserait : Peirone (Ist. Friedman): “Serve normativa a livello nazionale” - fisco24_info : Peirone (Ist. Friedman): 'Serve normativa a livello nazionale': Nel progetto di riforma del comparto dei giochi è n… -

Ultime Notizie dalla rete : Peirone Ist

Adnkronos

Il settore del gioco legale "da solo paga l'equivalente del reddito di cittadinanza per un anno, i cui fondi equivalgono al gettito fiscale" che proviene dal comparto. Lo ha detto Dario, direttore generale dell'Istituto Friedman, in apertura dei lavori del convegno 'Gioco legale: la necessità di riordino - Proposte per una riforma organica del settore', trasmesso in diretta ...Il settore del gioco legale "da solo paga l'equivalente del reddito di cittadinanza per un anno, i cui fondi equivalgono al gettito fiscale" che proviene dal comparto. Lo ha detto Dario, direttore generale dell'Istituto Friedman, in apertura dei lavori del convegno 'Gioco legale: la necessità di riordino - Proposte per una riforma organica del settore', trasmesso in diretta ...Roma, 30 set. Nel progetto di riforma del comparto dei giochi è necessario "uniformare la normativa a livello nazionale. Non ci può essere una regione che decid ...“Si chiede a un’industria bloccata di investire per rendersi socialmente accettabile. Questo contributo dovrebbe essere dato dal settore pubblico che sta limitando l’attività e quindi non viene dato, ...