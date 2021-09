Patti Smith a Roma nel 2021 | la data e i biglietti in prevendita

(Di giovedì 30 settembre 2021) A gran sorpresa è stato annunciato un concerto di, e laè imminente. La sacerdotessa del rock sbarcherà nella Capitale dopo l’annullamento del concerto al Castello Sforzesco di Milano dell’estate, ma il persistere della pandemia del Covid-19 ha fatto saltare l’evento programmato all’interno dell’Estate Sforzesca. Con grande gioia per i fan,passerà comunque per l’Italia con un concerto presso ilConvention Center “La Nuvola” di viale Asia 40. L’evento è programmato per il 10 ottobree isono già disponibili nelle seguenti soluzioni: Poltronissima – € 88,00Poltrona – € 55,00Galleria – € 33,00Poltronissima Div. Abili – € 44,00Poltrona Div. Abili – € ...

rockolpoprock : Patti Smith ha annunciato un concerto a Roma - EndCent : A Roma l'unica data italiana di #PattiSmith il 10 ottobre - giorim : @bravimabasta @GabriGiammanco @1giornodapecora @berlusconi Fanno sempre lo stesso errore con Patti Smith. - converseenth : te amo patti smith te amo - RClausura : Consigilio Musicale condiviso dal profilo di Marco Petrini: 'Patti Smith - Summer Cannibals'' Buon Ascolto!… -

Una nuova data per Patti Smith in Italia: l'artista è attesa il 10 ottobre a Roma. Si esibirà al Roma Convention Center La Nuvola. Sarà accompagnata da Tony Shanahan (Basso e Tastiere), Jackson Smith (Chitarra) e ...