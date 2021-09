Pagelle Zorya Luhansk-Roma 0-3 | voti e tabellino | Conference League 2021 2022

(Di giovedì 30 settembre 2021) Lee ildi, match valevole per la fase a gironi di, in cui la formazione giallorossa di Josè Mourinho supera con un netto 3-0 i padroni di casa grazie alle reti siglate da Stephan El Shaarawy, Chris Smalling e Tammy Abraham. Ecco il video delle azioni salienti e delle marcature della partita. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Matsapura 6; Favorov 5 (47’ st Snurnitsyn sv), Imerekov 5, Cvek 5, Khomchenovskyy 6; Buletsa 5.5 (24’ st Cristian 6), Nazaryna 6, Kochergin 5.5; Kabaiev 6 (38’ st Lunov sv), Gromov 5 (47’st Owusu sv), Sayyadmanesh 5.5 (24’ st Zahedi 6). In panchina: Zhylkin, Gladkyy, Alefirenko. Allenatore: Skripnik 6.(4-2-3-1): ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/22:Roma Ledei protagonisti del match trae Roma, valido per la 2ª giornata del gruppo C della Conference League 2021/2022. TOP: El Shaarawy, Matsapura FLOP: Imerekov, Cvek ...... la Roma è pronta a giocarsi le sue chance in Conference League contro loLuhansk nella ... Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti ...Matsapura 6 - Prova l’uscita disperata su El Shaarawy che lo aggira e deposita nella porta sguarnita. Reattivo poi su Shomurodov e Carles Perez salvando la sua porta dal 2-0, incolpevole sugli altri ...Rui Patricio 6: Serata piuttosto tranquilla in cui viene chiamato in causa solo raramente. Il brivido più grosso, prima del 94° quando salva.