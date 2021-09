NFL | Week 4 – La preview di Chiefs – Eagles

(Di giovedì 30 settembre 2021) Alle ore 19:00 italiane di domenica 3 ottobre, Kansas Citye Philadelphiaandranno a caccia della vittoria che le aiuterebbe a riportare in parità i rispettivi score. Entrambe le franchigie sono reduci da due sconfitte consecutive e hanno bisogno di un successo per risollevare le loro sorti in questo inizio di stagione. Cosa aspettarsi da? Philadelphia ha provato a rimanere in gara per un quarto contro Dallas, ma poi i Cowboys hanno preso il sopravvento e iniziato a mettere in seria difficoltà gli. Gli uomini di Nick Sirianni dovranno archiviare la sconfitta e prepararsi a una partita non facile, contro un’avversaria alla ricerca del riscatto. Jalen Hurts è chiamato a compiere meno errori sui lanci, ma anche la linea offensiva deve aggiustare parecchie lacune. ...

Una Week 3 NFL strepitosa, tra record e vittorie alle scadere, vede imbattuti Cardinals, Panthers e Rams in NFC, Broncos e Raiders in AFC.Da 1, voto più basso, a 10 ripercorriamo nella nostra TOP 10 il meglio ed il peggio visto sui campi NFL in questo weekend.