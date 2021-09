"Nessuna compassione. Forse usa droga perché...": fango e odio, il metodo-Selvaggia Lucarelli contro Luca Morisi (Di giovedì 30 settembre 2021) Non poteva non esserci anche Selvaggia Lucarelli tra coloro che in queste ore marciano sulla vicenda che vede coinvolto l'ex spin doctor di Matteo Salvini. Luca Morisi è indagato per cessione e detenzione di droga, innescando il peggior livore nei nemici della Lega. Ed ecco che ci si mette anche la firma del Fatto Quotidiano che premette: "Non ho alcuna compassione per Luca Morisi. Ne ho invece molta per tutta quella parte della stampa e della sinistra che da giorni invoca la necessità di dimostrarsi moralmente superiori e non infierire sul poveretto". Il motivo? L'ostilità del Carroccio alle droghe e a chi le spaccia: "Il fatto che una persona possa fare uso di droga, magari sporadico e senza alcuna fragilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Non poteva non esserci anchetra coloro che in queste ore marciano sulla vicenda che vede coinvolto l'ex spin doctor di Matteo Salvini.è indagato per cessione e detenzione di, innescando il peggior livore nei nemici della Lega. Ed ecco che ci si mette anche la firma del Fatto Quotidiano che premette: "Non ho alcunaper. Ne ho invece molta per tutta quella parte della stampa e della sinistra che da giorni invoca la necessità di dimostrarsi moralmente superiori e non infierire sul poveretto". Il motivo? L'ostilità del Carroccio alle droghe e a chi le spaccia: "Il fatto che una persona possa fare uso di, magari sporadico e senza alcuna fragilità ...

Darshan_tweet : Il virtue signaling su Morisi ve lo potete risparmiare, nessuna compassione. - kappina_ : non provo nessuna NESSUNA PENA per Morisi. tre miei amici di gioventù sono morti per droga, uno è stato trovato già… - Liberopensato16 : @GraziA84830339 @marioadinolfi Nessuna vera donna lo farebbe.Solo una donna talmente ottenebrata dall'ideologia da… - GabriellaVarv : @La7tv Montanari così sensibile con gli immigrati e poi non ha nessuna compassione per le vittime delle foibe - yppi2011 : @CalaminiciM Hanno avuto sempre un nemico a cui dedicare tutto il lerciume di cui sono capaci. E ora? Nessuna compassione. -