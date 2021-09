Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi per il "modello Riace"

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’ex sindaco di, Domenico, è statoa 13e duedi reclusione nel processo “Xenia”, svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. La sentenza condannaa quasi il doppio deglidi reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa (7e 11). “Questo non è un processo al nobile e reale fine dell’accoglienza. Non è mai stato nelle intenzioni della Procura contrastare il principio fondamentale dell’accoglienza dei migranti. Quello che ha mosso questa indagine è stato la consapevolezza dell’agire in modo opposto nel favorire l’accoglienza”. Queste erano state le parole del procuratore della Repubblica di Locri, Luigi D’Alessio, nell’aprire, nel ...

L'appuntamento è per la tarda mattinata, non più tardi delle 12. È arrivato il giorno della sentenza per, l'ex sindaco di Riace divenuto simbolo di un modello di integrazione e accoglienza possibile, nel 2018 travolto dall'inchiesta della procura di Locri che ha ipotizzato l'esistenza di un ...prevista domani, 30 settembre, presso il tribunale di Locri, la sentenza per il processo "Xenia" contro, ex sindaco di Riace, piccolo paesino della Locride, diventato in tutto il mondo simbolo d'accoglienza e integrazione. Tra le tante persone chiamate a testimoniare, anche padre Alex ...Il tribunale di Locri ha condannato l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano a ben 13 anni e 2 mesi di carcere, una pena addirittura superiore a quella di 8 ...L’ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo “Xenia”, svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. L ...