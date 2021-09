Le atrocità commesse dai soldati amhara in Tigray (Di giovedì 30 settembre 2021) «Filmati trovati nei cellulari di militari amhara morti». Con questo messaggio laconico, una fonte di Panorama in Tigray ci ha inviato due video di civili barbaramente trucidati. Sono stati girati lo scorso agosto nella zona di Humera, territorio tigrino nel Nord dell'Etiopia al confine con il Sudan da mesi occupato da soldati amhara. I video sono stati rinvenuti nei cellulari di due militari, morti durante uno scontro con le Tigray Defense Forces. I telefonini sono stati consegnati alle autorità tigrine, che poi hanno passato i raccapriccianti video al nostro contatto. Dopo aver avuto la conferma da fonti missionarie che sono autentici, li abbiamo montati in un unico filmato, togliendo le immagini più crude. Questi video aggiungono un tassello al puzzle tigrino, una spietata pulizia etnica che assume ... Leggi su panorama (Di giovedì 30 settembre 2021) «Filmati trovati nei cellulari di militarimorti». Con questo messaggio laconico, una fonte di Panorama inci ha inviato due video di civili barbaramente trucidati. Sono stati girati lo scorso agosto nella zona di Humera, territorio tigrino nel Nord dell'Etiopia al confine con il Sudan da mesi occupato da. I video sono stati rinvenuti nei cellulari di due militari, morti durante uno scontro con leDefense Forces. I telefonini sono stati consegnati alle autorità tigrine, che poi hanno passato i raccapriccianti video al nostro contatto. Dopo aver avuto la conferma da fonti missionarie che sono autentici, li abbiamo montati in un unico filmato, togliendo le immagini più crude. Questi video aggiungono un tassello al puzzle tigrino, una spietata pulizia etnica che assume ...

