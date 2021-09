Lazio-Lokomotiv Mosca, Felipe Anderson: “Con Sarri faremo grandi cose” (Di giovedì 30 settembre 2021) “Posso migliorare ogni giorno, ognuno ha i suoi tempi. Mi sento bene per fare il salto di qualità, credo sia arrivato il momento. Sono convinto che aiutando la squadra, le cose arriveranno. Sarri mi ha voluto, mi dà una motivazione chiara di volerti in squadra: sapevo che aveva fiducia in me quindi voglio fare il meglio. Con il tempo faremo grandi cose insieme”. Lo ha dichiarato l’esterno della Lazio, Felipe Anderson, dopo la vittoria contro la Lokomotiv Mosca. “Sono tornato pieno di motivazioni – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – mi hanno riaccolto molto bene. Ho lavorato tanto in estate per arrivare in questa forma: siamo solo all’inizio di un progetto ma siamo sulla strada giusta. Una vittoria come quella nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) “Posso migliorare ogni giorno, ognuno ha i suoi tempi. Mi sento bene per fare il salto di qualità, credo sia arrivato il momento. Sono convinto che aiutando la squadra, learriveranno.mi ha voluto, mi dà una motivazione chiara di volerti in squadra: sapevo che aveva fiducia in me quindi voglio fare il meglio. Con il tempoinsieme”. Lo ha dichiarato l’esterno della, dopo la vittoria contro la. “Sono tornato pieno di motivazioni – ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport – mi hanno riaccolto molto bene. Ho lavorato tanto in estate per arrivare in questa forma: siamo solo all’inizio di un progetto ma siamo sulla strada giusta. Una vittoria come quella nel ...

Advertising

DiMarzio : #UEL | #LazioLokomotiv, le formazioni ufficiali - RadioRadioWeb : Un'altra vittoria per la #Lazio, questa volta in #EuropaLeague: i biancocelesti superano la #LokomotivMosca: il com… - zazoomblog : Lazio-Lokomotiv 2-0 Sarri trova continuità dopo il derby - #Lazio-Lokomotiv #Sarri #trova - rosciosslazioo : RT @salomone_l: Un'altra bella serata di Lazio, asfaltata la Lokomotiv. Sfruttata l'onda lunga del derby. Bene Basic e Patric, clonate Feli… - sportface2016 : #UEL, #LazioLokomotivMosca 2-0, Toma #Basic euforico post-match: '#Sarri fantastico. Siamo in un momento perfetto' -