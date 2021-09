La denuncia di Borrelli | “Aggredito mentre accompagnavo un disabile” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nuovo attacco al consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio– fa sapere una nota – oggiaccompagnava assieme ai consiglieri municipali Benedetta Sciannimanica e Gianni Caselli una persona diversamente abile, Ferdinando Ruocco, in un percorso tortuoso tra Chiaia, via Nardones, nel quartiere San Ferdinando, e Via Toledo per documentare le barriere architettoniche e le difficoltà quotidiane di chi è costretto muoversi in carrozzella, il consigliere di Europa Verde è stato avvicinato everbalmente da una persona che già in passato aveva più volte teso ‘agguati’ acon altri personaggi politici suoi complici”. “Si tratta – dice– di una delle persone coinvolte nell’aggressione allo staff del ...