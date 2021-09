“Ho sconfitto il cancro” Il vip “finalmente libero” dalla malattia | poco fa l’annuncio più bello

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Bellissima notizia per il cantante, che dopo aver lottato a lungo hail tumore. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista con un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale. Aveva raccontato della suaed aveva informato di ogni suo passo i suoi follower, che speravano di ricevere quanto prima questa comunicazione. Fortunatamente non ci sono stati ulteriori intoppi e adesso ha potuto riferire la grandiosa novità. Da parte sua sono partiti ovviamente grandi festeggiamenti. Quasi due mesi fa aveva fatto sapere: “Gli esami indicano che la chemioterapia sta funzionando! Ho ancora mesi di trattamenti davanti a me ma questa era la migliore notizia che potessi ricevere. Sono davvero grato e confuso, anche se sto ancora male dal ciclo di chemio della scorsa settimana. Ma le medicine che i dottori mi hanno ...