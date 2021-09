GF Vip, scoppia la prima grossa lite tra Samy Youssef e Alex Belli: “Attento finisce male” (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stato il primo forte litigio che ha lasciato un po’ tutti sotto shock, dividendo di fatti il cast in due fazioni. Tutto è iniziato con il ritorno di Aldo Montano nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Lo schermitore è nella Love Boat per fare la quarantena, ma ha comunicato con gli altri. Nel tentativo di ascoltare la voce di Aldo, che non arrivava chiara, Alex Belli ha zittito tutti, ma la cosa non è piaciuta a Samy Youssef. GF Vip 6, Lulù Salassié é fidanzata? La principessa si tradisce Una frase alquanto strana della giovane di origini etiopi ha fatto sorgere il sospetto che stia mentendo GF Vip 6, prima forte lite nella Casa I modi di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 6 c’è stato il primo forte litigio che ha lasciato un po’ tutti sotto shock, dividendo di fatti il cast in due fazioni. Tutto è iniziato con il ritorno di Aldo Montano nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Lo schermitore è nella Love Boat per fare la quarantena, ma ha comunicato con gli altri. Nel tentativo di ascoltare la voce di Aldo, che non arrivava chiara,ha zittito tutti, ma la cosa non è piaciuta a. GF Vip 6, Lulù Salassié é fidanzata? La principessa si tradisce Una frase alquanto strana della giovane di origini etiopi ha fatto sorgere il sospetto che stia mentendo GF Vip 6,fortenella Casa I modi di ...

Advertising

RETWITTATORc : RT @RItalia_N: Aveva ragione Meluzzi quando parlò dei finti vaccini. Ora scoppia lo scandalo Green Pass falsi per vip e potenti (Video): ht… - GiuseppeporroIt : GF VIP 6, scoppia la lite tra Soleil e Samy: Gianmaria viene tirato in ballo e scoppia la tensione in Casa (VIDEO)… - infoitcultura : Gf Vip 6, scoppia una super lite tra Alex Belli e Samy Youssef - IsaeChia : #GfVip 6, scoppia una super lite tra Alex Belli e Samy Youssef: “Mi ha detto ‘fidati, finisce male’!” Animi super… - infoitcultura : GF Vip, daytime 29/09/21: scoppia la passione nella notte, i vipponi non scherzano -