Gf Vip 6 | Raffaella Fico contro Soleil Sorge | «Sei una razzista» | ecco cosa è successo

(Di giovedì 30 settembre 2021)sono partite decisamente con il piede sbagliato: le due gieffine durante la primissima puntata del programma hanno avuto subito un diverbio, ma la convivenza nella casa è stata abbastanza pacifica…fino a ora. La ex di Mario Balotelli proprio ieri ha accusato la sua coinquilina di aver detto una frase....

blogtivvu : Soleil Sorge accusata di razzismo al GF Vip: Raffaella Fico sbotta (ma il preconcetto regna sovrano) – VIDEO - indecisa______ : RT @sabry_vix: Ma l'utilità di Raffaella Fico nella società? Vip perchè? Le sto sentendo dire la stessa frase da due ore. Forse se dormisse… - sabry_vix : Ma l'utilità di Raffaella Fico nella società? Vip perchè? Le sto sentendo dire la stessa frase da due ore. Forse se… - BeraBera_ : 'Se vi hanno chiamate scimmie è grave è un'offesa razzista. C'è gente che è andata nei guai per meno' Raffaella che… - gossipblogit : Grande Fratello Vip 6, l’ex del fidanzato di Raffaella Fico: “E’ ancora innamorato di me” -

Dopo la discussione tra i due, la Casa del Gfsi è divisa a metà . Ainett Stephens , Francesca Cipriani ,Fico e Carmen Russo si sono schierate dalla parte di Samy, mentre Miriana ...Ieri nella Casa del Grande Fratelloè successo di tutto. Alex Belli ha litigato con Samy Youssef e quest'ultimo ha battibeccato ... Soleil Sorge accusata di razzismo:Fico sbotta ...Pazzesco cambiamento per Raffaella Fico: per la quinta puntata del GF Vip 6 la gieffina ha scelto un look totalmente diverso.Raffaella Fico ha accusato Soleil Sorge di essere razzista, ma perché? La gieffina è pronta a scatenare una guerra!