Germania: Letta, 'ora Draghi premier più autorevole in Ue' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "In Europa, ora che Merkel esce di scena, di fatto Draghi è il presidente del Consiglio più autorevole, con Macron che dovrà affrontare la campagna elettorale. Siamo in una fase positiva, che va spinta e accompagnata". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Porta a Porta che andrà in onda stasera. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "In Europa, ora che Merkel esce di scena, di fattoè il presidente del Consiglio più, con Macron che dovrà affrontare la campagna elettorale. Siamo in una fase positiva, che va spinta e accompagnata". Così il segretario del Pd, Enrico, a Porta a Porta che andrà in onda stasera.

Advertising

pdnetwork : Il voto in Germania con l'#Spd primo partito conferma la nostra convinzione: dalla crisi si esce a sinistra. I demo… - TV7Benevento : Germania: Letta, 'ora Draghi premier più autorevole in Ue'... - GaviniGiovanni : @EnricoLetta Enrico Letta: Italia, Francia e Germania hanno costruito il mercato del lavoro per i giovani in modi m… - GiusEvangelista : RT @pdnetwork: Il voto in Germania con l'#Spd primo partito conferma la nostra convinzione: dalla crisi si esce a sinistra. I democratici e… - Cappellin_R : @TNannicini In Germania tutti i partiti discutono su un governo di cambiamento strutturale. In Italia si tira a c… -