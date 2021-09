Generali, Caltagirone compra altre 8 milioni di azioni (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Nelle sedute del 28 e 29 settembre, Francesco Gaetano Caltagirone ha acquistato altre 8 milioni di azioni di Generali, pari a circa lo 0,5% del capitale della compagnia assicurativa triestina. L’imprenditore romano arrotonda così la propria quota, superando il 6,7% del capitale di Generali. È quanto emerge da una serie di internal dealing, i quale mostrano che le operazioni sono state portate a termine con le società Fincal e Mantegna ’87. Con le ultime operazioni, Caltagirone consolida la propria posizione di secondo azionista di Generali, secondo solo a Mediobanca che ha il 12,93%. Alle sue spalle ci sono Leonardo Del Vecchio (salito negli ultimi giorni al 5,19%) e la famiglia Benetton ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) (Teleborsa) – Nelle sedute del 28 e 29 settembre, Francesco Gaetanoha acquistatodidi, pari a circa lo 0,5% del capitale della compagnia assicurativa triestina. L’imprenditore romano arrotonda così la propria quota, superando il 6,7% del capitale di. È quanto emerge da una serie di internal dealing, i quale mostrano che le opersono state portate a termine con le società Fincal e Mantegna ’87. Con le ultime operconsolida la propria posizione di secondosta di, secondo solo a Mediobanca che ha il 12,93%. Alle sue spalle ci sono Leonardo Del Vecchio (salito negli ultimi giorni al 5,19%) e la famiglia Benetton ...

Advertising

StartMagNews : Ecco come i gruppi francesi #BnpParibas e #Axa lavorano con #Mediobanca di Nagel per puntellare la controffensiva d… - Michele_Arnese : Ecco come i gruppi francesi Bnp Paribas e Axa lavorano con Mediobanca di Nagel per puntellare la controffensiva di… - amperrino : La battaglia di Trieste può andare persa. Non la guerraParte l'assalto di Calta-Delfin al fortino di Mediobanca - lellinara : RT @andreadeugeni: La 'battaglia di Trieste' può andare persa. Non la 'guerra'. Parte l'assalto di Calta-Del Vecchio al fortino di #Medioba… - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: La 'battaglia di Trieste' può andare persa. Non la 'guerra'. Parte l'assalto di Calta-Del Vecchio al fortino di #Medioba… -