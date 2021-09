Figo | «Lo Sheriff conferma la bellezza del calcio È fantastico»

(Di giovedì 30 settembre 2021) Luis, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista sul canale ufficiale della Uefa parlando delloTiraspol Luis, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista sul canale ufficiale della Uefa parlando delloTiraspol, prossima avversaria dei nerazzurri in Champions League. «È una competizione che permette a tutti per merito sportivo di giocarla. Dovrebbe essere così. È il bello del. Ladeldimostra che le piccole squadre in teoria possono vincere e battere le favorite. Questo è iled è il merito sportivo per cui puoi giocare queste grandi competizioni e avere la possibilità di battere le squadre più grandi e qualificarti per i prossimi turni. È». L'articolo ...

Lo Sheriff Tiraspol è primo nel girone dell'Inter in Champions League. Ecco quanto vale la rosa. Da squadra materasso a vera e propria sorpresa che fa paura a colossi del calibro di Inter e Real Madrid... E' una cosa fantastica, fa sognare" La squadra moldava, dopo la clamorosa vittoria in trasferta contro il Real Madrid per 1-2, guida con 6 punti il girone D in Champions League, mentre l'Inter è terza ...