Europa League:Lazio 2 - 0 a Lokomotiv,Napoli sconfitto in casa (Di giovedì 30 settembre 2021) Una vittoria e una sconfitta. E' questo il bilancio della doppia sfida in Europa League fra le due squadre italiane impegnate in questa competizione e le moscovite Lokomotiv e Spartak. Quest'ultimo ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 settembre 2021) Una vittoria e una sconfitta. E' questo il bilancio della doppia sfida infra le due squadre italiane impegnate in questa competizione e le moscovitee Spartak. Quest'ultimo ...

CB_Ignoranza : Dagli Europei con la nazionale all’Europa con la sua Atalanta in Champions League. Gol, tre punti e primato momenta… - GoalItalia : MATCH REPORT - #JuveChelsea 1-0: bianconeri spietati in Champions, Chiesa abbatte i campioni d'Europa ???? [… - OptaPaolo : 13 - Eljif #Elmas dopo 13 secondi ha segnato il gol piú veloce di una squadra italiana in Europa League (quindi dal… - patricelumumb19 : RT @pin_klo: Europa League: buu razzisti contro Kamara, arrivano da 10000 bambini - - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Guai per Spalletti contro il Legia Varsavia, Mario Rui e Di Lorenzo salteranno il match per squalifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Lazio, Basic: 'Grande notte per me. Sarri sta facendo un grande lavoro' ROMA - Un debutto da titolare da sogno, per Toma Basic . Segna e porta in vantaggio la Lazio contro la Lokomotiv Mosca. Una grande prova per tutto il match e ora non vede l'ora di giocare ancora. Ai ...

Lazio, Felipe Anderson al top: 'Con Sarri faccio il salto di qualità' ROMA - Gira Felipe Anderson e la Lazio vince . Il brasiliano, alla sua seconda esperienza in biancoceleste, si è ritrovato alla grande e sta migliorando ancora. Grande prestazione contro la Lokomotiv ...

Europa League, risultati e marcatori della 2^ giornata Sky Sport Lazio, Sarri: "Mourinho? Non rispondo. Lega preoccupante sui calendari" La Lazio vince per 2-0 (nonostante lo spavento di Immobile, qui le prima novità sulle sue condizioni) e prende i primi 3 punti della sua stagione in Europa League. Sarri: "Immobile? Dovrebbe essersi f ...

Sarri: "Mourinho? Ho stima, ma che pantomima. Alla Lega dico..." L'allenatore della Lazio felice per la vittoria contro l'Europa League: "Peccato per i soli due gol di scarto" ...

