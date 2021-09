Europa League 2021/2022, risultati e classifiche (Di giovedì 30 settembre 2021) Tutto pronto per l’Europa League 2021/2022. Si apre la fase a gironi e le due squadre italiane (Napoli e Lazio) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco risultati e classifiche aggiornate. GRUPPO A Classifica Lione 6 Sparta Praga 4 Brondby 1 Rangers 0 risultati PRIMA GIORNATA – Giovedì 16 settembreOre 21:00, Brondby-Sparta Praga 0-0Ore 21:00, Rangers-Lione 0-2 (23? Ekambi, 55? aut. Tavernier) SECONDA GIORNATA – Giovedì 30settembreOre 18:45, Lione-Brondby 3-0 (64? Toko 71? Toko Ekambi, 86? Aouar)Ore 18:45, Sparta Praga-Rangers 1-0 (29? Hancko) GRUPPO B Classifica Monaco 4 PSV Eindhoven 4 Real ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 settembre 2021) Tutto pronto per l’. Si apre la fase a gironi e le due squadre italiane (Napoli e Lazio) sono pronte a contendersi i tre punti per andare avanti il più possibile. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso di questa fase a gruppi con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Eccoaggiornate. GRUPPO A Classifica Lione 6 Sparta Praga 4 Brondby 1 Rangers 0PRIMA GIORNATA – Giovedì 16 settembreOre 21:00, Brondby-Sparta Praga 0-0Ore 21:00, Rangers-Lione 0-2 (23? Ekambi, 55? aut. Tavernier) SECONDA GIORNATA – Giovedì 30settembreOre 18:45, Lione-Brondby 3-0 (64? Toko 71? Toko Ekambi, 86? Aouar)Ore 18:45, Sparta Praga-Rangers 1-0 (29? Hancko) GRUPPO B Classifica Monaco 4 PSV Eindhoven 4 Real ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Lazio - Lokomotiv Mosca 2 - 0: tabellino, statistiche e marcatori ROMA - La Lazio batte la Lokomotiv Mosca per 2 - 0 nella seconda giornata di Europa League. Ad aprire le marcature è Basic, il raddoppio lo firma Patric, entrambe le reti arrivano nella prima frazione di ...

Lazio - Lokomotiv Mosca 2 - 0: Basic e Patric, primi gol europei per Sarri La Lazio vince 2 - 0 la seconda partita del gruppo E di Europa League contro la Lokomotiv Mosca , riscattando il primo scivolone contro il Galatasaray . Il risultato sta stretto alla squadra di Sarri che, per quanto creato, avrebbe dovuto finalizzare di ...

Europa League, i risultati LIVE delle partite delle 21 Sky Sport Lazio-Lokomotiv 2-0, Sarri trova continuità dopo il derby La Lazio, dopo la vittoria nel derby, supera per 2-0 anche il Lokomotiv Mosca nel match di Europa League Con una delle migliori prestazioni da quando Maurizio Sarri è il tecnico della Lazio, i ...

GIUNTOLI, A Firenze sarà gara dura e complicata Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di Europa League contro lo Spartak Mosca, partendo dal turnover di Spalletti ...

