Draghi alla PreCop26 | “La transizione ecologica è una necessità | l’Italia pronta a scelte audaci” E incontra Greta

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’incontro tra il premier e la giovane attivista in Prefettura è durato circa mezz’ora. «Il bla bla bla dei politici serve a nascondere l’incapacità di agire. Siete la generazione che più ha da perdere»

Rai News

'La transizione ecologica - ha rimarcato ancora- non e' una scelta, e' una necessita'. Abbiamo solo due opzioni davanti a noi. O affrontiamo ... assiemedigitalizzazione e l'inclusione ......ha reso disponibile e che va a costituire parte della documentazione necessariarichiesta del ... Superbonus 110%, ci sarà la proroga al 2024! Lo dice! Iniziamo la nostra trattazione sul ...(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha ribadito che la "transizione ecologica non è una scelta, è una necessità". "Questa generazione, la vostra generazione, è la più minacciata d ...In un video si vede un momento di contatto con manganellate tra gli uomini delle forze dell'ordine e gli attivisti del clima Circolazione molto rallentata anche su viale Scarampo dove, all'ingresso de ...