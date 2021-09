Daniel Craig, il futuro è a Broadway (con Macbeth) (Di giovedì 30 settembre 2021) L’addio è stato formalizzato. E, poco dopo, è arrivato l’annuncio di un progetto inedito, antitetico rispetto a quel che Daniel Craig si è lasciato alle spalle. L’ex James Bond, in sala un’ultima volta con No time to die, ha deciso di smettere l’abito dell’agente segreto per vestire quello della tradizione, non al cinema, ma a teatro. L’attore, il cui più recente lavoro a Broadway risale al 2013, anno in cui ha recitato al fianco della moglie Rachel Weisz in Betrayal, tornerà in scena con il Macbeth di Shakespeare. Leggi su vanityfair (Di giovedì 30 settembre 2021) L’addio è stato formalizzato. E, poco dopo, è arrivato l’annuncio di un progetto inedito, antitetico rispetto a quel che Daniel Craig si è lasciato alle spalle. L’ex James Bond, in sala un’ultima volta con No time to die, ha deciso di smettere l’abito dell’agente segreto per vestire quello della tradizione, non al cinema, ma a teatro. L’attore, il cui più recente lavoro a Broadway risale al 2013, anno in cui ha recitato al fianco della moglie Rachel Weisz in Betrayal, tornerà in scena con il Macbeth di Shakespeare.

