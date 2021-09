Covid, le notizie. Epidemia rallenta, Pil + 6%. Draghi: "Ripresa grazie ai vaccini". LIVE (Di giovedì 30 settembre 2021) "A settembre la quarta ondata dell'Epidemia ha rallentato", si legge nell'introduzione alla Nadef, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Cdm. Il Pil salirà del 6% nel 2021 e del 4,7% nel 2022, tornando ai LIVElli pre-Covid nel secondo trimestre dell'anno. "Quadro di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo cinque mesi fa. Ora c'è fiducia nell'Italia", ha detto il premier Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 settembre 2021) "A settembre la quarta ondata dell'hato", si legge nell'introduzione alla Nadef, la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza approvata dal Cdm. Il Pil salirà del 6% nel 2021 e del 4,7% nel 2022, tornando ailli pre-nel secondo trimestre dell'anno. "Quadro di gran lunga migliore di quello che noi stessi pensavamo cinque mesi fa. Ora c'è fiducia nell'Italia", ha detto il premier

Advertising

RobertoBurioni : Buone notizie: altre armi per curare i casi più gravi di COVID-19 disponibili anche nel nostro paese. - Agenzia_Ansa : Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, è in isolamento dopo aver avuto un 'contatto stretto' con… - Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore si sono registrati 857 decessi provocati dal Covid-19, il massimo in un solo giorno d… - SkyTG24 : Covid, le notizie. Epidemia rallenta, Pil + 6%. Draghi: 'Ripresa grazie ai vaccini'. LIVE - Silvergio2377 : RT @Seagull_2021: Ritirati i risultati delle analisi, amici. Ottime notizie, non ho il covid! -